«Барселона» и «Мальорка» объявили стартовые составы на матч 19-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Мальорки» и «Барселоны» на матч 19-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» — «Барселона».
«Мальорка»: Рейна, Коста, Вальент, Руссо, Маффео, Батталья, Баба, Кан Ин, Д. Родригес, Санчес, А. Родригес.
Запасные: Куетглас, Роман, Гайя, Оливан, Састре, Седлар, Руис, Севилья, Экспосито, Мбула, Ниньо, Пратс.
«Барселона»: тер Штеген, Мингеса, Гарсия, Пике, Араухо, Пуч, Ф. де Йонг, Гонсалес, Жутгла, Л. де Йонг, Акомах.
Запасные: Нето, Пенья, Комас, Жайме, Лангле, Мармоль, Юмтити, Санс, Де Вега, Фортюни.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Иван Муньос Перес.
- 2 января 2022
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