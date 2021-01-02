Радимов: после матча «Челси» — «Ливерпуль» я понял, почему наш футбол кажется хуже
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему российский футбол выглядит хуже британского – всё дело в телекартинке.
«После «Челси» – «Ливерпуль» я понял, почему наш футбол кажется хуже – в Европе транслируют лучше! Камеры другие – поэтому и скорости выше», — написал Радимов в своём «твиттере».
Матч «Челси» — «Ливерпуль» завершился со счётом 2:2. У красных забили Садио Мане и Мохамед Салах, за синих отличились Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.
Видеообзор матча «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):
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