Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков: Акинфеев — лучший вратарь 2021 года в РПЛ. Стабильно высокий уровень

Широков: Акинфеев — лучший вратарь 2021 года в РПЛ. Стабильно высокий уровень
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о лучшем голкипере 2021 года в Российской Премьер-Лиге.

«У нас один игрок, который выступает на стабильно высоком уровне — Акинфеев. Сафонов, как только обретёт стабильность и будет играть как во второй половине сезона, станет безоговорочно лучшим. Но по году Акинфеев был лучшим вратарём», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. После чемпионата мира 2018 года он ушёл из сборной России. 21 ноября Акинфеев провёл 800-й матч в карьере и 500-й — в РПЛ. Однако победить ЦСКА не удалось — москвичи сыграли вничью с «Химками». Встреча закончилась со счётом 0:0.

Новость по теме
Роман Широков назвал лучшего игрока и лучших тренеров 2021 года в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021