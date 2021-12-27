Широков: Акинфеев — лучший вратарь 2021 года в РПЛ. Стабильно высокий уровень

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о лучшем голкипере 2021 года в Российской Премьер-Лиге.

«У нас один игрок, который выступает на стабильно высоком уровне — Акинфеев. Сафонов, как только обретёт стабильность и будет играть как во второй половине сезона, станет безоговорочно лучшим. Но по году Акинфеев был лучшим вратарём», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. После чемпионата мира 2018 года он ушёл из сборной России. 21 ноября Акинфеев провёл 800-й матч в карьере и 500-й — в РПЛ. Однако победить ЦСКА не удалось — москвичи сыграли вничью с «Химками». Встреча закончилась со счётом 0:0.