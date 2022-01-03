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Матвей Сафонов не считает Игоря Акинфеева лучшим вратарём России

Матвей Сафонов не считает Игоря Акинфеева лучшим вратарём России
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что сейчас в России нет единоличного лучшего футболиста на его позиции.

«Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим вратарём России. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают более хороший уровень своей подготовки. Я в том числе? Думаю, да», — рассказал Сафонов в Youtube-канале «Матч ТВ».

22-летний Сафонов в нынешнем сезоне пропустил 16 голов и шесть раз сыграл «на ноль» в 17 матчах Российской Премьер-лиги.

35-летний Акинфеев в 18 матчах чемпионата России пропустил 16 голов и девять раз уходил с поля без пропущенных мячей. Контракт вратаря с московским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

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