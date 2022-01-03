«Фиорентина» рассматривает уход Кокорина и Бенасси

Итальянская «Фиорентина» собирается расстаться с нападающим Александром Кокориным и полузащитником Марко Бенасси. Об этом сообщает firenzeviola со ссылкой на La Gazzetta dello sport.
По сведениям источника, «Фиорентина» в зимнее трансферное окно ждёт усиления на позицию нападающего. Новичок должен стать сменщиком сербского форварда Душана Влаховича. Однако итальянский клуб планирует не только входящие, но и исходящие трансферы. Так, «Фиорентину» могут покинуть российский нападающий Александр Кокорин и итальянский полузащитник Марко Бенасси.
30-летний Кокорин провёл на поле 104 минуты в пяти матчах нынешнего сезона. Контракт нападающего истекает в 2024 году.
27-летний Бенасси в восьми матчах чемпионата и Кубка страны провёл на поле 234 минуты. Соглашение с итальянским полузащитником также заканчивается в 2024 году.
- 3 января 2022
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