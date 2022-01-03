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Защитник «Челси» отказался продлевать контракт. Игроком интересуются «Барса» и «Милан»

Защитник «Челси» отказался продлевать контракт. Игроком интересуются «Барса» и «Милан»
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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может летом покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, несколько недель назад синие согласовали с датчанином 4-летний контракт, однако футболист в последний момент отказался продлевать соглашение. В переходе Кристенсена заинтересованы «Барселона» и «Милан». Контракт защитника с «аристократами» истекает летом 2022 года.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

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