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«Барселона» хочет летом бесплатно подписать двух защитников «Челси»

«Барселона» хочет летом бесплатно подписать двух защитников «Челси»
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«Барселона» хочет летом бесплатно подписать защитников «Челси» Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена, сообщает Sport.es.

По информации источника, оба футболиста заинтересованы в переходе в каталонский клуб, поэтому отклоняют предложения «Челси» о продлении контракта. У испанца и датчанина соглашения с «аристократами» истекают летом 2022 года.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанский защитник в 12 матчах английской Премьер-лиги отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 12 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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