«Барселона» хочет летом бесплатно подписать двух защитников «Челси»

«Барселона» хочет летом бесплатно подписать защитников «Челси» Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена, сообщает Sport.es.
По информации источника, оба футболиста заинтересованы в переходе в каталонский клуб, поэтому отклоняют предложения «Челси» о продлении контракта. У испанца и датчанина соглашения с «аристократами» истекают летом 2022 года.
Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанский защитник в 12 матчах английской Премьер-лиги отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 12 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 28 декабря 2021
-
22:14
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:23
-
21:19
-
21:01
-
20:59
-
20:59
-
20:48
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:18
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:30
-
19:22
-
19:05
-
18:59
-
18:56
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
17:56