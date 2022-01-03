Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс впервые с января 2020 года вышел на поле в матче АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в стартовый состав «красных дьяволов» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».
Как сообщает в «твиттере» Gracenote Live, Джонс впервые за 712 дней вышел на поле в матче АПЛ. В последний раз защитник играл за «Манчестер Юнайтед» в рамках Премьер-лиги в январе 2020 года в матче с «Бёрнли» (0:2).
Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.
В нынешнем сезоне Джонс не провёл ни одного матча за «красных дьяволов». В последний раз игрок появлялся на поле 26 сентября 2020 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0). Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.
Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»:
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