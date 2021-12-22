«Бенфика» хочет арендовать защитника «МЮ» Джонса. Игрок не выходил на поле с 2020 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может в январе на правах аренды покинуть «красных дьяволов». В услугах англичанина заинтересована «Бенфика», сообщает Daily Mail.



По информации источника, «Бенфика» рассматривает Джонса как усиление для центра обороны команды. Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник уже сообщил, что готов отпустить игрока в Португалию.



Защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 5 млн.



В нынешнем сезоне Джонс не сыграл ни одного матча за «красных дьяволов». Последний раз игрок появлялся на поле 26 сентября 2020 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0). Причиной долгого отсутствия игрока стала тяжёлая травма колена.

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