Невилл: в «Челси» были поражены словами Лукаку, они причинили боль и тренеру, и игрокам

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал резонансное интервью форварда «Челси» Ромелу Лукаку.



«Не думаю, что стоит критиковать тренера за такое решение (исключить Лукаку из заявки на матч). Контроль очень важен для тренера. Ему и владельцу нелегко слышать такие слова. Не стоит забывать и о партнёрах по команде, которые пытаются выиграть АПЛ.



Думаю, в «Челси» были поражены словами Лукаку, они их ошеломили. Тухель благодаря своему успеху в Лиге чемпионов находится в сильной позиции. Находиться в положении полной силы невозможно, но Тухель проделал блестящую работу. Думаю, что игроки уважают его. Эти слова причинили боль и тренеру, и игрокам.



Сейчас я не жду от Лукаку извинений. Он вряд ли извинится, если сказал правду так же жёстко, как думает. Не хочу увидеть что-то в духе: «Извините, я не хотел этого, я люблю этот клуб». Это не поможет.

Лукаку сказал правду, мы ценим это, но сложно справиться с настолько жёсткими словами. Теперь он должен каким-то образом попытаться вернуться в планы Тухеля. Болельщики должны принять его, и я думаю, что они это сделают, если он продолжит так играть и делать то, что делал. Побеждай, и болельщики снова тебя полюбят. Но это уже не история любви, а деловые отношения», — цитирует Невилла Sky Sports.



Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2).

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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