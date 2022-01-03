Стала известна реакция игроков «Челси» на интервью Ромелу Лукаку

Стала известна реакция игроков «Челси» на резонансное интервью форварда Ромелу Лукаку.



Как сообщает The Athletic, футболисты поддерживают главного тренера Томаса Тухеля. Никто из игроков не ожидал подобного от Лукаку. Ни руководство клуба, ни Тухель, ни партнёры бельгийца не знали, что он недоволен своим положением в стане синих.



Некоторые из футболистов считают, что такими словами Лукаку пытается ускорить переход в другой клуб.



Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2).



В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку забил семь голов и отдал две голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с «Челси» действует до 2026 года.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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