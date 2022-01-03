«Манчестер Юнайтед» впервые с 1980 года дома проиграл «Вулверхэмптону» в чемпионате Англии

Сегодня, 3 января, «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги уступил «Вулверхэмптону» (0:1).
Как сообщает в «Твиттере» OptaJoe, «красные дьяволы» потерпели поражение от «волков» впервые за последние 11 домашних матчей в чемпионате Англии. Беспроигрышная серия «МЮ» на «Олд Траффорд» в матчах с «волками» длилась с февраля 1980 года. До сегодняшнего домашнего поражения у «Ман Юнайтед» было семь побед и три ничьих.
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (28) находится на восьмой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
Победный мяч хавбека «Вулверхэмптона» Моутинью в ворота «Манчестер Юнайтед»:
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