Ловчев: Смолов выше классом нынешних молодых форвардов «Динамо». Он играл бы постоянно

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего сборной России Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

«Многие говорят, что Смолов не поможет «Динамо»? Совершенно не согласен с этим мнением. Смолову важно перейти в играющую команду, а «Динамо» сейчас именно такая команда. И чтобы ему чаще мячи доставлялись. С этим проблем точно не будет, Фёдор переходит в команду, где много молодых ребят, и он там будет вроде дядьки-наставника.

И потом, он уже был в «Динамо», многое ему там знакомо, даже база та же. Он попадает в привычную среду. Тогда там играли Воронин, Кураньи, Вальбуэна, Самедов. Они задавали тон, а Смолов был ещё молодой, чтобы в такой компании верховодить. Теперь он приходит в молодой коллектив в качестве поигравшего много где, в том числе за границей. Фёдор очень хороший форвард, на сегодня из российских центрфорвардов, наверное, лучший. Он забивной, и при этом умеет мяч придержать когда надо, отдать хороший пас на партнёра. Он просто выше классом нынешних молодых нападающих «Динамо».

Будет ли Смолов кричать на молодых ребят? Федя не крикливый, это не про него. Ну и на скамейке он точно не окажется. Очевидно, что «Динамо» берёт такого нападающего, чтобы он играл постоянно.

Для самого Фёдора этот переход очень важен и полезен – он сменит обстановку. И полезен для сборной тоже в преддверии стыковых матчей чемпионата мира», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».