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«Краснодар» заплатит за защитника «Атлетико Минейро» € 8 млн

«Краснодар» заплатит за защитника «Атлетико Минейро» € 8 млн
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Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо с большой долей вероятности продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. «Краснодар» заплатит за парагвайского игрока € 8 млн, информирует «Спорт-экспресс». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Ранее сообщалось, что парагвайский футболист принял предложение от «Краснодара» с зарплатой € 2 млн в год и ждёт, когда клубы договорятся между собой.

Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс». В сезоне 2021 года Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил один гол.

С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 матча и отметился двумя забитыми мячами.

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