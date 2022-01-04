«Атлетико» продлил контракт с Анхелем Корреа

Аргентинский полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа продлил контракт с мадридским клубом. Стороны подписали соглашение до лета 2026 года, информирует пресс-служба «матрасников».

«Анхель Корреа продлил контракт с нашим клубом до 2026 года и будет носить красно-белую футболку ещё 4 сезона. Поздравляем, Анхелито!» — написала пресс-служба «Атлетико» на официальном сайте.

Корреа перешёл в «Атлетико» в декабре 2014 года. С тех пор Анхель провёл за мадридский клуб 305 матчей, забил 53 гола и отдал 51 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 40 млн. СМИ приписывали интерес к нему нескольким клубам из английской Премьер-лиги.

В сезоне-2021/2022 Анхель Корреа является важным футболистом в системе игры «Атлетико». На счету аргентинца 25 матчей во всех турнирах, 7 голов и 4 результативные передачи.