«Атлетико» продлил контракт с Анхелем Корреа

Аргентинский полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа продлил контракт с мадридским клубом. Стороны подписали соглашение до лета 2026 года, информирует пресс-служба «матрасников».
«Анхель Корреа продлил контракт с нашим клубом до 2026 года и будет носить красно-белую футболку ещё 4 сезона. Поздравляем, Анхелито!» — написала пресс-служба «Атлетико» на официальном сайте.
Корреа перешёл в «Атлетико» в декабре 2014 года. С тех пор Анхель провёл за мадридский клуб 305 матчей, забил 53 гола и отдал 51 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 40 млн. СМИ приписывали интерес к нему нескольким клубам из английской Премьер-лиги.
В сезоне-2021/2022 Анхель Корреа является важным футболистом в системе игры «Атлетико». На счету аргентинца 25 матчей во всех турнирах, 7 голов и 4 результативные передачи.
- 4 января 2022
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