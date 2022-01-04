Карло Анчелотти: «Реал» хочет выиграть Кубок Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка Испании с «Алькояно».



«Кубковые матчи отличаются от матч в чемпионате, к тому же мы играем на выезде. «Реал» хочет выиграть Кубок Испании. Кубок — важный турнир для нас. В предстоящей игре мы должны быть на высоте. Не только в плане класса, где на бумаге мы сильнее.

Нам потребуются концентрация, точечные победы в единоборствах и собранность духа на поле. Мы хотим выйти и продемонстрировать свою силу. Я хорошо отношусь к команде соперника, они мотивированы на этот матч. Мы относимся к нему серьезно, и это единственный верный подход, если мы хотим выйти в финал турнира», — цитирует тренера пресс-служба «сливочных».