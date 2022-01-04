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Карло Анчелотти: у Лунина абонемент на игру «Алькояно»

Карло Анчелотти: у Лунина абонемент на игру «Алькояно»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намекнул, что голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на кубковый матч с «Алькояно».

«Можно сказать, у Лунина есть абонемент на игру «Алькояно». Он хорошо знает поле, знаком с атмосферой, поэтому может провести хорошую игру. Я сказал ему одно: он заслуживает играть чаще, поскольку обладает нужными навыками. Хочу прояснить ситуацию: в этом матче я хочу предоставить игровое время только одному футболисту – Лунину. В остальном я собираюсь выставить лучший состав из возможных, мы настроены на победу», – приводит слова Анчелотти AS.

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