Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заразился коронавирусом

59-летний испанский функционер Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», заболел в результате заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте сине-гранатовых.

Отмечается, что Лапорта сдал первый тест вчера, во вторник утром, когда стало известно о его контакте с заболевшим, при этом его результат оказался отрицательным, а повторный – положительным.

По этой причине Жоан пропустит ближайшие матчи «Барселоны», так как будет находится на самоизоляции. Его самочувствие оценивается как хорошее, без каких-либо симптомов заболевания. Первый вице-президент клуба также сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, но в качестве меры предосторожности он также не полетит с командой на ближайший матч.

«Мальорка» — «Барселона». Обзор матча 19-го тура Примеры доступен на «Чемпионате».

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Уже сегодня, в среду, 5 января, «Барселона» проведёт в гостях матч 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом». Начало – 21:30 мск.