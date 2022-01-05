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Марио Балотелли заболел коронавирусом во время отпуска в Италии

Марио Балотелли заболел коронавирусом во время отпуска в Италии
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31-летний итальянский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли заболел в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Форвард прилетел в Италию на новогодние праздники, а уже перед вылетом обратно в Турцию у него был выявлен положительный тест на коронавирус. Он останется в Италии на самоизоляции.

В заявлении «Аданы Демирспор» отмечается, что Балотелли почувствовал «симптомы» коронавируса до прохождения теста.

Неизвестно, вакцинирован 31-летний футболист или нет. Накануне он опубликовал в «Инстаграм»-сторис сообщение, в котором говорилось: «Даже сильным людям нужно обниматься».

В текущем сезоне Балотелли принял участие в 20 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

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