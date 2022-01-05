Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «МЮ» Менги ушёл в аренду в «Бирмингем»

Защитник «МЮ» Менги ушёл в аренду в «Бирмингем»
Комментарии

19-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Теден Менги до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Бирмингем», занимающий 18-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Об этом сообщает BBC.

«Бирмингем» был вынужден искать нового защитника, так как из команды был отозван арендованный у «Вулверхэмптона» Дион Сандерсон. Футболист должен был выступать за «Бирмингем» до конца сезона, но «волки» активировали пункт о досрочном возвращении игрока.

«Вулверхэптон» возвращает из аренды своих молодых футболистов из-за травм игроков основного состава и предстоящего отъезда части спортсменов на Кубок африканских наций.

Ранее стало известно, что «волки» досрочно завершили аренду полузащитника Райана Джайлса, выступавшего за валлийский клуб «Кардифф Сити».

Новость по теме
«Вулверхэмптон» набрал 28 очков, забив всего 14 голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022