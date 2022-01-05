Защитник «МЮ» Менги ушёл в аренду в «Бирмингем»

19-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Теден Менги до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Бирмингем», занимающий 18-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Об этом сообщает BBC.
«Бирмингем» был вынужден искать нового защитника, так как из команды был отозван арендованный у «Вулверхэмптона» Дион Сандерсон. Футболист должен был выступать за «Бирмингем» до конца сезона, но «волки» активировали пункт о досрочном возвращении игрока.
«Вулверхэптон» возвращает из аренды своих молодых футболистов из-за травм игроков основного состава и предстоящего отъезда части спортсменов на Кубок африканских наций.
Ранее стало известно, что «волки» досрочно завершили аренду полузащитника Райана Джайлса, выступавшего за валлийский клуб «Кардифф Сити».
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