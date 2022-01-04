«Вулверхэмптон» набрал 28 очков, забив всего 14 голов

3 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Гости одержали победу – 1:0.

После 19 сыгранных матчей у «волков» 28 очков, по 14 забитых и пропущенных мячей, команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» установил рекорд чемпионата Англии по набранным очкам среди команд, забивших меньше 15 голов, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

Меньше «Вулверхэмптона» в этом сезоне АПЛ забил лишь Норвич (8), занимающий последнее место в турнирной таблице с 10 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -34.

Ближайший матч в чемпионате «волки» проведут 15 января, команда встретится с «Саутгемптоном».