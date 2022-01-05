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Василий Березуцкий отказался комментировать свою отставку из «Краснодара»

Василий Березуцкий отказался комментировать свою отставку из «Краснодара»
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Бывший тренер «Краснодара» Василий Березуцкий отказался комментировать свою отставку.

«Я пока не буду ничего комментировать, вы рано выходите работать, нужно ещё отдыхать», – цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

«Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский «Локомотив».

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

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