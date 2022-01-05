В сферу интересов «Спартака» попал 24-летний эквадорский нападающий Кайседо

24-летний эквадорский нападающий софийского ЦСКА Хорди Кайседо попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает Bulgaria On Air. По информации источника, Кайседо входит в список из пяти форвардов, которые сейчас предложены красно-белым. Сообщается, что представители московского клуба планируют наблюдать за эквадорцем во время зимних сборов.



Помимо «Спартака», в приобретении форварда заинтересован турецкий клуб «Аданаспор», который уже готовит конкретное предложение по переходу нападающего. Руководство софийского ЦСКА рассчитывает получить за игрока € 5,5 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость футболиста в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Кайседо провёл 30 матчей за софийский ЦСКА и забил 17 голов.

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