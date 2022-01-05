Капелло: невакцинированным футболистам надо урезать зарплаты. Они вредят обществу

Итальянский специалист Фабио Капелло, в прошлом возглавлявший сборную России, «Реал», «Милан» и другие команды, поделился мнением о вакцинации от коронавируса.

«Отказ от вакцины — это эгоизм, и если полицейские обязаны прививаться, то я не понимаю, почему футболисты могут этого не делать.



Футболисты, которые не сделали прививку, наносят вред обществу, им надо урезать зарплаты. Те, кто вакцинирован, переносят болезнь легче и быстрее восстанавливаются», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

Отметим, в итальянской Серии А один из самых высоких показателей вакцинации в европейском футболе: привились 98% игроков и персонала. Матчи итальянского чемпионата возобновятся после зимнего перерыва завтра, 6 января.