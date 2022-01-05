ЦСКА хочет приобрести опорника «Бордо» Отавио

ЦСКА интересуется опорным полузащитником «Бордо» Отавио. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Армейцы уже общались с окружением игрока и в ближайшее время планируют сделать предложение игроку.



Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с «Бордо» о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», — сказал источник «Чемпионату».



27-летний бразильский полузащитник является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал до 2017 года. Затем футболист перешёл в «Бордо» за € 5 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл во всех турнирах 17 матчей за французский клуб, не отметившись результативными действиями. За этот календарный отрезок полузащитник получил три жёлтые карточки. Всего в составе «Бордо» Отавио 127 раз вышел на поле, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Отавио в € 6 млн.

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