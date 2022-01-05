«Время оливье прошло». Акинфеев поделился фотографией из тренажёрного зала
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своём «инстаграме» поделился фотографией из тренажёрного зала.
«Время оливье прошло, пора готовиться к сборам», — подписал публикацию Акинфеев.
Напомним, болельщики московского ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре. Голкипер набрал 42% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве. В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
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