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Источник: нападающий «Славии» Ян Кухта станет игроком «Локомотива»

Источник: нападающий «Славии» Ян Кухта станет игроком «Локомотива»
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Нападающий «Славии» Ян Кухта перейдёт в московский «Локомотив», сообщает iSport.cz. Сумма трансфера составит около € 5 млн.

24-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».

В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.

Московский «Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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