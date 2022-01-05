Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси отказался переходить в «Бёрнли», потому что считает клуб неамбициозным, сообщает Sky Sports. Рэмси хочет вернуться в английскую Премьер-лигу, однако ищет более статусную команду.
Ранее стало известно, что «Ювентус» рассматривает вариант расторжения контракта с 30-летним валлийским футболистом. Сообщается, что Рэмси требует от клуба серьёзную компенсацию за согласие покинуть команду в зимнее трансферное окно. Речь идёт о € 7 млн, что равняется годовой зарплате Рэмси в итальянской команде.
Напомним, Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в 3 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее хавбек выступал в «Кардифф Сити», «Арсенале» и «Ноттингем Форест». С 2008 года Рэмси вызывается в национальную команду Уэльса.
- 5 января 2022
-
17:39
-
17:32
-
17:24
-
16:52
-
16:37
-
16:33
-
16:11
-
16:04
-
15:42
-
15:42
-
15:13
-
14:52
-
14:44
-
14:22
-
14:22
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:44
-
13:31
-
13:23
-
13:19
-
12:50
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:43
-
10:31