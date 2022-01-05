Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси отказался переходить в «Бёрнли», потому что считает клуб неамбициозным, сообщает Sky Sports. Рэмси хочет вернуться в английскую Премьер-лигу, однако ищет более статусную команду.



Ранее стало известно, что «Ювентус» рассматривает вариант расторжения контракта с 30-летним валлийским футболистом. Сообщается, что Рэмси требует от клуба серьёзную компенсацию за согласие покинуть команду в зимнее трансферное окно. Речь идёт о € 7 млн, что равняется годовой зарплате Рэмси в итальянской команде.



Напомним, Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в 3 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее хавбек выступал в «Кардифф Сити», «Арсенале» и «Ноттингем Форест». С 2008 года Рэмси вызывается в национальную команду Уэльса.