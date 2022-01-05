В «Баварии» выявлено три новых случая заражения коронавирусом
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«Бавария» на официальном сайте объявила о трёх новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в основной команде.
Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у защитников Альфонсо Дэвиса и
Деотшанкюля Юпамекано, а также у нападающего Лероя Зане. Футболисты чувствуют себя хорошо, они отправлены на самоизоляцию.
Мюнхенская «Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят дортмундская «Боруссия» (34) и «Фрайбург» (29). В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча состоится 7 января. Действующий чемпион Германии — мюнхенская «Бавария».
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