«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с защитником дортмундской «Боруссии» Загаду
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Руководство английского «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в подписании контракта с французским защитником дортмундской «Боруссии» Даном-Акселем Загаду. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уже начал переговоры с агентом игрока, чей контракт с немецким клубом истекает в июне 2022 года, хотя в «Боруссии» стремятся продлить соглашение с 22-летним защитником. «Манчестер Юнайтед» надеется подписать Загаду бесплатно предстоящим летом.
Загаду приехал в Дортмунд в 2017 году из «Пари Сен-Жермен». В настоящее время игрок восстанавливается после травмы. В текущем сезоне защитник принял участие в 5 матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.
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