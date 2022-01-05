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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с защитником дортмундской «Боруссии» Загаду

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с защитником дортмундской «Боруссии» Загаду
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Руководство английского «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в подписании контракта с французским защитником дортмундской «Боруссии» Даном-Акселем Загаду. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уже начал переговоры с агентом игрока, чей контракт с немецким клубом истекает в июне 2022 года, хотя в «Боруссии» стремятся продлить соглашение с 22-летним защитником. «Манчестер Юнайтед» надеется подписать Загаду бесплатно предстоящим летом.

Загаду приехал в Дортмунд в 2017 году из «Пари Сен-Жермен». В настоящее время игрок восстанавливается после травмы. В текущем сезоне защитник принял участие в 5 матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.

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