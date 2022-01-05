«Удинезе» отправлен на карантин. Клуб не сыграет с «Фиорентиной» и «Аталантой»

Число заражённых коронавирусом в «Удинезе» возросло до девяти, сообщает пресс-служба итальянского клуба.



Местные органы здравоохранения отправили всю команду на карантин, который продлится с 5 по 9 января. Таким образом, «Удинезе» не сможет сыграть в матчах Серии А с «Фиорентиной» (6 января) и «Аталантой» (9 января). Клуб обратился к руководству Серии А с просьбой о переносе встреч, однако лига отказалась откладывать матчи.

Напомним, в составе «Фиорентины» играет российский нападающий Александр Кокорин, а за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Удинезе» в 18 матчах набрал 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер».