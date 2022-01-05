«Рубин» сыграет с «Факелом» и «Вислой» на первом зимнем сборе в Турции

«Рубин» объявил соперников по контрольным матчам на первом зимнем тренировочном сборе в турецком Белеке.
Первый сбор казанского клуба пройдёт с 11 по 23 января. 20 января подопечные Леонида Слуцкого сыграют с воронежским «Факелом». В заключительный день первых зимних сборов «Рубин» проведёт товарищеский матч с польской «Вислой». Второй сбор «Рубина» пройдёт с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.
Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».
- 5 января 2022
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