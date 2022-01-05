Андрей Шевченко вылечился от коронавируса

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вылечился от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, украинский специалист прошёл повторное тестирование на коронавирус. Результат теста оказался отрицательным. Таким образом, Шевченко может руководить командой в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло».



Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. 28 декабря стало известно, что специалист заразился коронавирусом.



Матч 20-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Дженоа» состоится завтра, 6 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало игры — в 18:30 мск.