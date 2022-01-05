«Дженоа» объявил об аренде Эстигора

Защитник «Брайтона» Лео Эстигор стал игроком «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



На протяжении всей карьеры игрок выступал за норвежский «Викинг» и «Брайтон», где он оказался в 2018 году. Также Лео выступал за клубы «Санкт-Паули», «Ковентри» и «Сток Сити». В текущем сезоне он забил 1 гол в 16 матчах за «Сток Сити».

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. 28 декабря стало известно, что специалист заразился коронавирусом.



Матч 20-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Дженоа» состоится завтра, 6 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало игры — в 18:30 мск.