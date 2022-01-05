Тухель прокомментировал возвращение Лукаку в стартовый состав «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о возвращении нападающего Ромелу Лукаку в стартовый состав после резонансного интервью. Немецкий специалист поставил форварда в основу на матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
«Нам нужно защищать Лукаку. Он наш ключевой игрок, он хочет быть им. Счастлив, что Ром сегодня на поле.
Мы принимаем случившееся – и его самого тоже. Пора двигаться дальше и защищать Рома», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:
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