«ПСЖ» нацелился на одного из лидеров «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», информирует издание L’Equipe.

Согласно сведениям источника, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо считает бразильца из «Лиона» идеальным вариантом усиления средней линии парижан. Сделка по трансферу Пакета может состояться уже следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предлагал «Лиону» за Пакета € 40 млн, а самому игроку контракт с зарплатой в € 10 млн в год при его нынешнем окладе в € 5 млн. Однако это предложение не сумело заинтересовать бразильца. При этом «Лион» в переговорах не скрывал своего желания поторговаться и готов был отпустить игрока за куда более высокую цену, однако сам Лукас пожелал остаться во Франции.

В нынешнем сезоне Пакета принял участие в 22 матчах за «Лион», в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Осенью 2020 года он был приобретён у «Милана» за € 20 млн, а сейчас его стоимость оценивается в € 35 млн.