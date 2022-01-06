Гари Линекер оценил послематчевые высказывания Томаса Тухеля

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер признался, что ему нравятся послематчевые комментарии главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Вчера, 5 января, подопечные немецкого специалиста обыграли «Тоттенхэм Хотспур» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги со счётом 2:0. После игры Тухель оценил игру бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который ранее оказался в центре скандала из-за интервью.
«Послематчевые интервью Томаса Тухеля всегда честные и проницательные. Это так свежо», — написал Линекер в своём «твиттере».
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» занимает второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.
Видеообзор матча «Челси» — «Ливерпуль»
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