«Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо»

Левый защитник аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» Николас Фернандес Меркау может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. На 21-летнего футболиста претендует московского «Динамо», информирует приближенный к клубу источник в «твиттере» Refuerzos CASLA.

Согласно сведениям источника, «Сан-Лоренсо» не горит желанием отпускать Меркау. Переубедить аргентинский клуб может лишь внушительное с финансовой точки зрения предложение. Пока что никаких официальных запросов по игроку не поступало.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Меркау провёл 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Действующее соглашение Николаса с «Сан-Лоренцо» рассчитано до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.