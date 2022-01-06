«Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо»
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Левый защитник аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» Николас Фернандес Меркау может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. На 21-летнего футболиста претендует московского «Динамо», информирует приближенный к клубу источник в «твиттере» Refuerzos CASLA.
Согласно сведениям источника, «Сан-Лоренсо» не горит желанием отпускать Меркау. Переубедить аргентинский клуб может лишь внушительное с финансовой точки зрения предложение. Пока что никаких официальных запросов по игроку не поступало.
В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Меркау провёл 18 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Действующее соглашение Николаса с «Сан-Лоренцо» рассчитано до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.
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