«Барселона» хочет купить Дракслера у «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может сменить клубную прописку следующим летом. В услугах 28-летнего немецкого плеймейкера заинтересована «Барселона», информирует El Nacional.
Согласно сведениям источника, сумма сделки может составить € 15 млн. «ПСЖ» не собирается препятствовать уходу Дракслера, так как тренерский штаб команды не видит в нём ключевого игрока основного состава. «Барселона» же намерена провести ряд усилений после того, как разгрузит зарплатную ведомость. Юлиан – один из приоритетных вариантов для каталонского клуба.
Напомним, Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне Юлиан провёл за парижан 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого футболиста в € 20 млн.
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