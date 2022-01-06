«Барселона» хочет купить Дракслера у «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может сменить клубную прописку следующим летом. В услугах 28-летнего немецкого плеймейкера заинтересована «Барселона», информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, сумма сделки может составить € 15 млн. «ПСЖ» не собирается препятствовать уходу Дракслера, так как тренерский штаб команды не видит в нём ключевого игрока основного состава. «Барселона» же намерена провести ряд усилений после того, как разгрузит зарплатную ведомость. Юлиан – один из приоритетных вариантов для каталонского клуба.

Напомним, Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне Юлиан провёл за парижан 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого футболиста в € 20 млн.