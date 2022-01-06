Агбонлахор: Сульшер поймёт, что допустил ошибку, пригласив Роналду

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Вы могли заметить, как изменилась игра Фернандеша после перехода Роналду. Прежде чем пришёл Криштиану, Фернандеш был главным в команде. Роналду был капитаном в матче с «Вулверхэмптоном». Раньше капитанскую повязку в отсутствии Гарри Магуайра носил Фернандеш, а теперь он сидит на скамейке запасных. Появилось напряжение. Если взглянуть на ситуацию в целом, Сульшер поймёт, что допустил ошибку, пригласив Роналду.
Да, Роналду забивает, но это голы, которые забили бы на его позиции и Гринвуд, и Рашфорд. Я бы отпустил Роналду летом и позволил Гринвуду, Санчо и Рашфорду играть вместе», — цитирует Агбонлахора Football Inside.
- 6 января 2022
-
13:21
-
13:21
-
12:52
-
12:29
-
12:11
-
11:47
-
11:35
-
11:20
-
11:17
-
10:59
-
10:45
-
10:42
-
10:17
-
10:03
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:30
-
05:24
-
04:46
-
04:46
-
03:38
-
02:33
-
02:24
-
00:52
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:28
-
00:16
-
00:04
- 5 января 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:27
-
23:24