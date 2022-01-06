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Агбонлахор: Сульшер поймёт, что допустил ошибку, пригласив Роналду

Агбонлахор: Сульшер поймёт, что допустил ошибку, пригласив Роналду
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Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Вы могли заметить, как изменилась игра Фернандеша после перехода Роналду. Прежде чем пришёл Криштиану, Фернандеш был главным в команде. Роналду был капитаном в матче с «Вулверхэмптоном». Раньше капитанскую повязку в отсутствии Гарри Магуайра носил Фернандеш, а теперь он сидит на скамейке запасных. Появилось напряжение. Если взглянуть на ситуацию в целом, Сульшер поймёт, что допустил ошибку, пригласив Роналду.

Да, Роналду забивает, но это голы, которые забили бы на его позиции и Гринвуд, и Рашфорд. Я бы отпустил Роналду летом и позволил Гринвуду, Санчо и Рашфорду играть вместе», — цитирует Агбонлахора Football Inside.

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