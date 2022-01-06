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ЦСКА сыграет на сборах с клубом «Будё-Глимт», за который выступает Хайкин

ЦСКА сыграет на сборах с клубом «Будё-Глимт», за который выступает Хайкин
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ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт», сообщает издание An.no. Напомним, российский клуб проведёт сборы в испанском Кампоаморе. По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.

«Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, стал чемпионом Норвегии в 2021 году. Также сообщается, что «Будё-Глимт» в рамках подготовки матчу с «Селтиком» в Лиге Конференций сыграет и с киевским «Динамо».

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве. В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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