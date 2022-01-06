Агент Зайнутдинова не может связаться с игроком, который, предположительно, в Казахстане
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Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, который сейчас предположительно находится на отдыхе в Казахстане, рассказал о проблемах со связью с футболистом. Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения.
«Два дня не могу связаться с Бактиёром! В последний раз говорили во вторник вечером», — цитирует Евгения Новикова «Спорт-экспресс».
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
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