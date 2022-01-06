Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как здесь чемпионат проводить?» Российский тренер Адиев — о происходящем в Казахстане

«Как здесь чемпионат проводить?» Российский тренер Адиев — о происходящем в Казахстане
Комментарии

Российский тренер карагандинского «Шахтёра» Магомед Адиев прокомментировал события в Казахстане. Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения.

«Происходящее в Казахстане не добавляет оптимизма. Конечно, это скажется на футболе, ведь даже правительство ушло в отставку. Футбол в стране зависим от государства, частных клубов почти нет.

Многое зависит от того, заинтересован ли глава области футболом или нет. Если ему не нравится спорт, то команды может не быть. Поэтому есть опасения, что это негативно скажется на нашей команде.

Все игроки переживают, ждут развития ситуации. Связь есть не во всех регионах, я несколько дней не мог переговорить со спортивным директором. Надеюсь, это не помешает нам вылететь на сборы и готовиться к чемпионату. Но посещают мысли… Если такое будет продолжаться, то как здесь чемпионат проводить?» — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Агент Зайнутдинова не может связаться с игроком, который, предположительно, в Казахстане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022