«Барселона» обыграла «Линарес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Сегодня, 5 января, на стадионе «Мунисипаль де Линарехос» в Линаресе в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Линарес» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 2:1.
В составе каталонцев отличились форвард Усман Дембеле и хавбек Ферран Жутгла. За «Линарес» забил нападающий Антонио Диас. Победа над «Линаресом» позволила сине-гранатовым выйти в 1/8 финала Кубка Испании.
Также «Барселона» впервые после назначения Хави на пост главного тренера команды выиграла два матча подряд. До этого «Барса» 2 января в рамках 19-го тура Примеры обыграла в гостях «Мальорку» (1:0).
В стартовом составе каталонцев на матч с «Линаресом» вышел защитник Дани Алвес. Бразилец в возрасте 38 лет и 244 дней стал самым возрастным игроком, сыгравшим официальный матч в сине-гранатовой футболке.
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