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«Барселона» обыграла «Линарес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Линарес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
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Сегодня, 5 января, на стадионе «Мунисипаль де Линарехос» в Линаресе в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Линарес» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 2:1.

В составе каталонцев отличились форвард Усман Дембеле и хавбек Ферран Жутгла. За «Линарес» забил нападающий Антонио Диас. Победа над «Линаресом» позволила сине-гранатовым выйти в 1/8 финала Кубка Испании.

Также «Барселона» впервые после назначения Хави на пост главного тренера команды выиграла два матча подряд. До этого «Барса» 2 января в рамках 19-го тура Примеры обыграла в гостях «Мальорку» (1:0).

В стартовом составе каталонцев на матч с «Линаресом» вышел защитник Дани Алвес. Бразилец в возрасте 38 лет и 244 дней стал самым возрастным игроком, сыгравшим официальный матч в сине-гранатовой футболке.

Кубок Испании. 1/16 финала
05 января 2022, среда. 21:30 МСК
Линарес
Линарес
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Диас – 19'   1:1 Дембеле – 63'   1:2 Жутгла – 69'
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