В «Барселоне» хотят осуществить трансфер Коутиньо в «Астон Виллу» в ближайшее время

Руководства футбольных клубов «Барселона» и «Астон Вилла» обсуждают трансфер полузащитника каталонцев Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, испанский клуб планирует закрыть сделку в ближайшее время. Известно, что «Барселона» хотела бы включить в соглашение пункт об обязательном выкупе Коутиньо «Астон Виллой».
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.
В нынешнем сезоне в 12 матчах испанской Примеры Коутиньо забил два гола.
- 6 января 2022
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