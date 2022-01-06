Джеррард назвал Коутиньо особенным футболистом

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о полузащитнике «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в ближайшее время может стать игроком английской команды.
«Не думаю, что ты получишь прозвище «волшебник», если ты не особенный футболист», — приводит слова Джеррарда EPSN в «Твиттере».
Ранее стало известно, что «Барселона» планирует закрыть сделку по Коутиньо в ближайшее время. Известно, что «Барселона» хотела бы включить в соглашение пункт об обязательном выкупе Коутиньо «Астон Виллой».
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.
Отметим, что Джеррард и Коутиньо вместе играли за «Ливерпуль».
- 6 января 2022
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