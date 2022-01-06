Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джеррард назвал Коутиньо особенным футболистом

Джеррард назвал Коутиньо особенным футболистом
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о полузащитнике «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в ближайшее время может стать игроком английской команды.

«Не думаю, что ты получишь прозвище «волшебник», если ты не особенный футболист», — приводит слова Джеррарда EPSN в «Твиттере».

Ранее стало известно, что «Барселона» планирует закрыть сделку по Коутиньо в ближайшее время. Известно, что «Барселона» хотела бы включить в соглашение пункт об обязательном выкупе Коутиньо «Астон Виллой».

29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.

Отметим, что Джеррард и Коутиньо вместе играли за «Ливерпуль».

Новость по теме
В «Барселоне» хотят осуществить трансфер Коутиньо в «Астон Виллу» в ближайшее время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022