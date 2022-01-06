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«Тоттенхэм» планирует обменять своего защитника на Адама Траоре

«Тоттенхэм» планирует обменять своего защитника на Адама Траоре
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Английский «Тоттенхэм» продолжает проявлять интерес к нападающему «Вулверхэмптона» Адама Траоре. «Шпоры» готовы предложить в качестве частичного обмена права на защитника Мэтта Доэрти. Об этом сообщает The Athletic.

Траоре стал игроком «волков» летом 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 17 матчах чемпионата Англии не отметился голевыми действиями. Контракт Траоре истекает в 2023 году. В прошлое межсезонье «Тоттенхэм» мог приобрести 25-летнего испанского футболиста, но отказался платить «Вулверхэмптону» требуемые € 47 млн. По сведениям источника, английский клуб сохраняет свой интерес к игроку.

29-летний Доэрти в текущем сезоне выходил на поле в 11 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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