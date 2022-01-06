«Тоттенхэм» планирует обменять своего защитника на Адама Траоре
Поделиться
Английский «Тоттенхэм» продолжает проявлять интерес к нападающему «Вулверхэмптона» Адама Траоре. «Шпоры» готовы предложить в качестве частичного обмена права на защитника Мэтта Доэрти. Об этом сообщает The Athletic.
Траоре стал игроком «волков» летом 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 17 матчах чемпионата Англии не отметился голевыми действиями. Контракт Траоре истекает в 2023 году. В прошлое межсезонье «Тоттенхэм» мог приобрести 25-летнего испанского футболиста, но отказался платить «Вулверхэмптону» требуемые € 47 млн. По сведениям источника, английский клуб сохраняет свой интерес к игроку.
29-летний Доэрти в текущем сезоне выходил на поле в 11 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Комментарии
- 6 января 2022
-
20:39
-
20:38
-
20:32
-
20:25
-
20:25
-
20:02
-
20:00
-
19:50
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:01
-
18:52
-
18:35
-
18:20
-
18:07
-
18:03
-
17:56
-
17:41
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:03
-
16:52
-
16:37
-
16:33
-
16:21
-
15:58
-
15:55
-
15:42
-
15:28
-
15:25
-
15:23
Партнерский контент