Шевченко в «Дженоа» отказался от услуг бывших игроков «Спартака» и «Локомотива»

Главный тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко определился с кандидатурами футболистов, которые не входят в его планы. Речь идёт о защитниках Николе Максимовиче и Стефано Сабелли, а также о нападающем Фелипе Кайседо. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

30-летний Максимович стал игроком «Дженоа» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне сербский футболист в пяти матчах Серии А не отметился голевыми действиями. С января по июнь 2018 года Максимович на правах аренды из «Наполи» выступал за московский «Спартак».



28-летний Сабелли также пополнил ряды «Дженоа» летом 2021 года. В девяти матчах чемпионата и Кубка Италии защитник не отметился голевыми действиями.



33-летний Кайседо полгода назад обошёлся итальянскому клубу в € 2 млн, уплаченных «Лацио». В шести матчах Серии А футболист забил гол и отдал три голевые передачи. Напомним, с 2011 по 2014 год Кайседо был игроком московского «Локомотива».