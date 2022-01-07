Украинский футболист Парцвания: люди в Казахстане вышли — похвала им за это

Защитник «Жетысу» Темур Парцвания рассказал о политической обстановке в Казахстане.
«Всё так резко началось, для меня это было неожиданно. Не знаю, как там всё было изнутри, потому что я уже два месяца не в Казахстане. Я узнавал, говорят, что в некоторых городах очень тяжёлая ситуация. Люди вышли, в большинстве молодые – похвала им за это. Они хотят что-то поменять.
Если это будет лучше для страны, то я только за. Мне без разницы, кто будет у власти. Главное, чтобы было нормально для страны и народа. А по фамилиям – неважно, кто будет у власти. Важно, чтобы страна хорошо стояла в экономическом плане.
Контракт с «Жетысу» у меня закончился, он у всех был до конца ноября. Сейчас начинаются сборы, я пока раздумываю, куда и что. На днях определюсь, пока на 100% не могу ничего сказать. Почти все казахстанские клубы финансируются городом, но сейчас такая ситуация, что вообще неясно, что будет с футболом. Главное, чтобы в финансовом плане всё было нормально. Но пока неясно, как это всё скажется на футбольных клубах, пока никто этого не знает. Может, это будет Украина, может – Казахстан.
Мне бы хотелось, чтобы в Казахстане было спокойно, если буду там играть. Но если там будет гражданская война или типа такого – будет опасно ехать туда и играть», – цитирует футболиста ua.tribuna.com.
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