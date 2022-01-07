«Краснодар» договорился с «Атлетико Минейро» о трансфере Хуниора Алонсо

«Краснодар» согласовал с «Атлетико Минейро» условия трансфера парагвайского защитника Хуниора Алонсо, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По данным источника, российский клуб заплатил за переход Алонсо € 8 млн. Также в бразильский клуб получит € 2 млн в качестве бонусов. Контракт с футболистом будет подписан до 2026 года.

Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс». В сезоне 2021 года Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил один гол.

С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 матча и отметился двумя забитыми мячами.